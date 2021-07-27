Женщины получили огнестрельные осколочные ранения на Донбассе 26 июля. В мобильном госпитале им оказали помощь. Об этом сообщил на брифинге ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

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В харьковском госпитале их дополнительно обследовали.

Одна военная в тяжелом состоянии

По словам хирурга, одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, она получила торако-абдоминальное ранение с повреждением диафрагмы, тонкой, толстой кишки. В области позвоночника есть металлический осколок.

Шипилов отметил, что такое ранение несет риски многих осложнений. Медики работают над тем, чтобы их избежать или минимизировать. Раненой уже провели одну этапную операцию, устранили остатки внутреннего кровотечения. Вскоре хирурги планируют удалить осколок из позвоночника. Известно, что 51-летняя военная находится на службе уже более 5 лет.

Что с другой защитницей

Состояние второй женщины – средней тяжести. Она получила непроникновенное огнестрельное ранение живота, а также ранение правой ноги. Ей предоставляют консервативное медикаментозное лечение.

Защитнице 47 лет, в рядах ВСУ она служит полтора года. Обе раненные родом из Сумской области, служат в одной бригаде по контракту.

Обратите внимание! Пророссийские боевики 26 июля нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.