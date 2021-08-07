В результате сильных осадков были повреждены растения и деревья, а улицы города буквально превратились в реки. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили причины неблагоприятной погоды.

Читайте также Будто в снегу: трассу Одесса – Николаев засыпало градом – видео

Мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии,

– говорится в сообщении.

"Поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых очагов по всей территории области", – добавили синоптики.

Харьков накрыл крупный град: смотрите видео​

Непогода в Украине: что известно

В Одесской области 6 августа прошли сильные дожди. Мощный ливень сильно затопил дороги и улицы города.

Каменец-Подольский пострадал от сильной непогоды. В городе повалено немалое количество деревьев и повреждены крыши.

Винницкую область в ночь на 6 августа накрыла мощная непогода. В результате более 60 деревьев обрушились, а улицы затопило.

К теме Ни дня без штормового предупреждения: какие области накроет непогода