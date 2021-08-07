В результате сильных осадков были повреждены растения и деревья, а улицы города буквально превратились в реки. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили причины неблагоприятной погоды.
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Мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии,
– говорится в сообщении.
"Поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых очагов по всей территории области", – добавили синоптики.
Харьков накрыл крупный град: смотрите видео
Непогода в Украине: что известно
- В Одесской области 6 августа прошли сильные дожди. Мощный ливень сильно затопил дороги и улицы города.
- Каменец-Подольский пострадал от сильной непогоды. В городе повалено немалое количество деревьев и повреждены крыши.
- Винницкую область в ночь на 6 августа накрыла мощная непогода. В результате более 60 деревьев обрушились, а улицы затопило.
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