Правящая партия "Слуга народа" готовится к местным выборам в Украине. Кандидатом в мэры Киева уже точно будет Ирина Верещук, а в других крупных городах от партии могут баллотироваться действующие народные депутаты, комики и известные бизнесмены.

О потенциальных кандидатах от "Слуги народа" на местных выборах, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Офисе Президента Украины.

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Одесса

Здесь прочные позиции имеет действующий городской голова Геннадий Труханов. По опросам, в июне за него готовы были проголосовать почти половина одесситов.

Поэтому команде нужен здесь сильный кандидат. Похоже, "Слуга народа" решила сделать ставку на популярного комика и народного артиста Украины Олега Филимонова – участника команды КВН "Одесские джентельмены.

Кого поддерживают одесситы

Геннадий Труханов – 48,7%;

Михеил Саакашвили – 13,7%;

Сергей Кивалов – 8,5%.

Опрос в начале июня проводил группа "Рейтинг". Олега Филимонова тогда в список кандидатов не включали.

Харьков

Здесь у действующего мэра Геннадия Кернеса тоже дела неплохи. Хотя сильный кандидат также будет от "Оппоплатформы – За жизнь". От пророссийской политсилы в первой столице будет баллотироваться нардеп Олег Фельдман.

В команде хотят противопоставить этим двум Романа Катеринчика – бизнесмена из IТ-сферы. Что интересно, на последних выборах в Верховную Раду он был на 9 месте в списке "Партии Шария".

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Днепр

Здесь также поддержкой более 40% пользуется нынешний мэр Борис Филатов. На втором месте экс-регионал Александр Вилкул. Почти такой же уровень поддержки у Макса Бужанского.

Что интересно, последний, похоже, намерен баллотироваться, даже если президент выберет другого кандидата от партии. Тогда возможна ситуация, когда от "Слуги народа" фактически будут двое кандидатов.

Официально представлять партию власти на выборах может главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова, нынешний депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко.

Кого поддерживают жители Днепра

Борис Филатов – 42,6%;

Александр Вилкул – 13,3%;

Максим Бужанский – 13,2%.

Это опрос в июле провела группа "Рейтинг". Сергея Рыженко в список пока не включали, поэтому и уровень его поддержки неизвестен.

Черкассы

Здесь в противовес Анатолию Бондаренко может быть представлен молодой телеведущий и действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.

Рейтинги поддержки потенциальных кандидатов пока неизвестны, но Бондаренко неплохо укрепил свою узнаваемость, а может и поддержку, когда в разгар карантина пошел на конфронтацию с центральной властью.

Сумы

Еще один город, где "Слугу народа" может предоставить действующий народный депутат. Это мажоритарщица из Сум Татьяна Рябуха. Сейчас город возглавляет Александр Лысенко.