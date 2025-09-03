Дальше еще более амбициозные планы: на Харьковской Салтовке открыли три новые подземные школы
- В Харькове на Салтовке открыли три новые подземные школы, в которые уже записали более 4 тысяч детей.
- Харьковские власти планируют открыть новые подземные объекты, что позволит обучать еще более 3,5 тысяч детей, несмотря на обстрелы.
- Образование в Харьковской области часто ведется дистанционно, но открытие подземных школ дает возможность вернуться к офлайн обучению.
В Харькове 1 сентября открыли три новые подземные школы на Салтовке. Теперь в городе работает уже семь таких учебных заведений, где за партами могут учиться тысячи детей, несмотря на постоянные обстрелы.
Корреспондент Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что в три новые школы уже записались более 4 тысяч детей. По ее словам, именно этого больше всего ждали родители, ведь безопасных классов в районах постоянных обстрелов не хватало годами.
Смотрите также Ищут новые пусковые площадки: Россия наращивает ежедневные запуски дронов по Украине
Обучение в подземных школах Харькова
В Харькове с 1 сентября за партами могут учиться более 17 тысяч детей. В эту цифру входят ученики, которые посещают подземные школы, занимаются в классах, обустроенных на станциях метро, а также в помещениях с защитными укрытиями. Дети посещают несколько уроков в классах, а остальные выполняют дистанционно дома.
Даже начальные и выпускные классы ценят возможность хотя бы несколько дней в неделю учиться в школе, а не только онлайн,
– объяснила Анна Черненко.
Именно поэтому открытие новых безопасных помещений стало важным шагом для города, а больше всего его оценили родители и ученики на Салтовке, где заработали сразу три школы.
Новые школы на Салтовке
Три новые подземные школы появились на Салтовке, в Салтовском и Киевском районах Харькова. В них уже записались более 4 тысяч детей.
Для детей и жителей северной Салтовки это очень большой праздник, эту школу ждали три года,
– поделилась впечатлениями одна из бабушек первоклассницы.
Эти учебные заведения стали самыми ожидаемыми в городе, а самая большая из них рассчитана на около 1200 учеников. По словам властей, именно такие проекты помогают удержать семьи и создают основу для дальнейшего расширения сети укрытых школ.
Какие планы на будущее?
Харьковская власть готовит к открытию новые подземные объекты, первые из которых должны заработать с 1 января следующего года. Каждая школа будет рассчитана на 1200 учеников в две смены, что позволит обучать еще более 3,5 тысяч детей.
В регионе возводят 38 подземных школ, и такая потребность очевидна,
– отметила Анна Черненко.
По ее словам, только в августе российские обстрелы повредили по меньшей мере шесть учебных заведений в Харьковской области. Поэтому новые укрытые школы не только гарантируют безопасность, но и останавливают отток семей с детьми из региона.
Образование в громадах Харьковщины во время войны
Во многих населенных пунктах Харьковщины школы разрушены или работают только дистанционно. Например, в Купянске учебные заведения сильно повреждены, но в этом году там все равно за парты сели около тысячи детей, среди них и первоклассники.
Родители стараются держаться своих школ, для них это принципиально,
– объяснила Анна Черненко.
Такие примеры свидетельствуют: как только появляется безопасная возможность учиться офлайн, семьи готовы возвращаться в свои города и поселки, чтобы дети оставались в привычной образовательной среде.
Как стартовал новый учебный год в Украине?
- В этом году обучение начали 3,5 миллиона учеников. Почти 88% получают образование очно или в смешанном формате, еще около 400 тысяч – дистанционно. В общем работают около 12 тысяч школ, из которых 8 тысяч – очно.
- Формат обучения зависит от условий безопасности и наличия укрытий. На прифронтовых территориях решение об очных занятиях принимают советы обороны и родительские советы.
- Образовательный процесс доступен и для детей за рубежом и на временно оккупированных территориях: более 302 тысяч учатся онлайн, еще 35 тысяч остаются на ВОТ. В школах обустроено более 14 тысяч укрытий, а в 1 600 заведениях работают инспекторы образовательной безопасности.