В Харькове 1 сентября открыли три новые подземные школы на Салтовке. Теперь в городе работает уже семь таких учебных заведений, где за партами могут учиться тысячи детей, несмотря на постоянные обстрелы.

Корреспондент Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что в три новые школы уже записались более 4 тысяч детей. По ее словам, именно этого больше всего ждали родители, ведь безопасных классов в районах постоянных обстрелов не хватало годами.

Обучение в подземных школах Харькова

В Харькове с 1 сентября за партами могут учиться более 17 тысяч детей. В эту цифру входят ученики, которые посещают подземные школы, занимаются в классах, обустроенных на станциях метро, а также в помещениях с защитными укрытиями. Дети посещают несколько уроков в классах, а остальные выполняют дистанционно дома.

Даже начальные и выпускные классы ценят возможность хотя бы несколько дней в неделю учиться в школе, а не только онлайн,

– объяснила Анна Черненко.

Именно поэтому открытие новых безопасных помещений стало важным шагом для города, а больше всего его оценили родители и ученики на Салтовке, где заработали сразу три школы.

Новые школы на Салтовке

Три новые подземные школы появились на Салтовке, в Салтовском и Киевском районах Харькова. В них уже записались более 4 тысяч детей.

Для детей и жителей северной Салтовки это очень большой праздник, эту школу ждали три года,

– поделилась впечатлениями одна из бабушек первоклассницы.

Эти учебные заведения стали самыми ожидаемыми в городе, а самая большая из них рассчитана на около 1200 учеников. По словам властей, именно такие проекты помогают удержать семьи и создают основу для дальнейшего расширения сети укрытых школ.

Какие планы на будущее?

Харьковская власть готовит к открытию новые подземные объекты, первые из которых должны заработать с 1 января следующего года. Каждая школа будет рассчитана на 1200 учеников в две смены, что позволит обучать еще более 3,5 тысяч детей.

В регионе возводят 38 подземных школ, и такая потребность очевидна,

– отметила Анна Черненко.

По ее словам, только в августе российские обстрелы повредили по меньшей мере шесть учебных заведений в Харьковской области. Поэтому новые укрытые школы не только гарантируют безопасность, но и останавливают отток семей с детьми из региона.

Образование в громадах Харьковщины во время войны

Во многих населенных пунктах Харьковщины школы разрушены или работают только дистанционно. Например, в Купянске учебные заведения сильно повреждены, но в этом году там все равно за парты сели около тысячи детей, среди них и первоклассники.

Родители стараются держаться своих школ, для них это принципиально,

– объяснила Анна Черненко.

Такие примеры свидетельствуют: как только появляется безопасная возможность учиться офлайн, семьи готовы возвращаться в свои города и поселки, чтобы дети оставались в привычной образовательной среде.

