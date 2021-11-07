Харьков получил нового городского главу: что известно о победе Игоря Терехова

После почти года без мэра, Харьков наконец получил нового главу города. Подсчет голосов избирателей длился всего сутки, а уже в понедельник, 1 ноября, избирательная комиссия объявила имя победителя – Игоря Терехова.

54-летний Игорь Терехов победил в первом туре, ведь набрал более 50% голосов. Его главный соперник Михаил Добкин – чуть больше 28%.

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По словам жителя Харькова Василия, который пришел на выборы, некоторых из кандидатов он не знал. Следовательно, отдал голос за того, кто наиболее известен.

Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского главы Терехов Игорь Александрович – 146 240, или 50,66%. Елена Матвиенко Председатель городской территориальной избирательной комиссии

Наблюдатели сомневаются в протоколах

Сразу после смерти Геннадия Кернеса, с декабря 2020 года, Игорь Терехов начал исполнять обязанности мэра Харькова. Перед тем он неудачно баллотировался в народные депутаты, был заместителем Арсена Авакова в Харьковской облгосадминистрации и депутатом городского совета.

Результаты выборов устроили не всех, поэтому начались суды. Наблюдатели ОПОРЫ нашли расхождения в протоколах на 40 участках. Однако на сайте харьковской мэрии уже публикуют поздравления Терехову.

У одних кандидатов голосов стало меньше, у одного кандидата – больше. Больше всего пострадали господин Скорик и господин Немичев. Все голоса пошли господину Терехову. Николай Зинченко Аналитик гражданской сети ОПОРА

Сейчас речь идет о 715 голосах. В связи с этим представители гражданской сети обратились с жалобами в территориальные избирательные комиссии и написали заявление в полицию о фальсификации.

К Новобаварской и Основянской территориальным комиссиям мы идем с требованиями пересчитать голоса. Прежде всего на тех участках, где мы зафиксировали нарушения. В случае Холодногорского района – просим сравнить данные из протоколов. Николай Зинченко Аналитик гражданской сети ОПОРА

В КИУ считают, что нарушений не было

За отстаивание демократических выборов наблюдателям ОПОРЫ уже досталось. Началась травля в интернете, посыпались угрозы и обвинения в поддержке одного из кандидатов. В ТИК убеждают, что грубых нарушений ни в ходе голосования, ни во время подсчета не было.

Пересчитывают голоса на тех участках, где наблюдатели сразу на месте фиксировали факт и сообщали ТИК. Тогда суд учитывал эту позицию и заставлял комиссии пересчитывать. Михаил Камчатный Председатель областного отделения Комитета избирателей Украины

Терехову хватило голосов для победы

Были ли фальсификации и будут ли перерасчеты, будет решать суд. Но даже несмотря на сомнительные голоса, Терехову хватает их для победы. По данным аналитиков, на выборы мэра в 2021 году пришло рекордно мало людей – проигнорировали голосование более 71% харьковчан.

Это мэр не 50% харьковчан, а мэр 14% харьковчан. Этот Дамоклов меч все время будет висеть над городским главой, поскольку 14% – это не весь Харьков. Эдуард Рубин Председатель правления Харьковского отделения Европейской бизнес ассоциации

По прогнозам обозревателей, низкая явка на выборы может наложить след на дальнейшую жизнь Харькова. В частности появится оппозиция мэру, которой почти не было при Кернесе. Предполагают также, что Терехов продолжит дело своего предшественника, на имени которого он строил свою избирательную кампанию.