В сети опубликовали много видео с последствиями непогоды. На некоторых из них видно, что в воде даже застревают авто. Кроме этого, в некоторых местах вода вырывалась из-под земли толстой струей.

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Призывают не создавать волны

На большинстве видео из города видны только реки, которыми плывут авто. В местных телеграмах стали призывать ехать не слишком быстро, чтобы не образовывались волны.

Последствия ливня в Харькове: видео телеграма ХС

Фонтаны начали вырываться из-под земли в местах, где находятся сточные канавы. Очевидцы сняли не менее 2 таких случая. Вероятно, такое "естественное явление" обусловлено слишком большим количеством осадков.

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Проблемы есть и без воды

Однако в городе последствия непогоды ощущались не только в момент, когда по дорогам текли реки. В телеграме ХС сообщили, что возле торгового центра Nikolsky в дороге застрял легковой автомобиль. Он провалился передним колесом в открытый канализационный люк.