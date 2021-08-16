Примерно такой температурный рекорд в эти дни фиксировали в 2008 году. Кроме этого, по прогнозу синоптиков в самом Харькове после этого начнутся ливни с грозами.

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Какая погода в Харькове

Харьковский региональный гидрометцентр сообщил, что средняя дневная и ночная температура должна повыситься на 3 – 6 градусов. В эти два дня в городе будет облачно, однако осадков не прогнозируют.



Движение горячих воздушных масс из Северной Африки / Фото Харьковского гидрометцентра

Какая температура будет в эти дни:

16 августа днем будет 28 – 33 градуса, а ночью – от 13 до 18.

17 августа днем 30 – 35 градусов, а ночью – от 16 до 21.



Погода в Харькове 16 – 17 августа / Данные Харьковского гидрометцентра

Дожди придут в регион уже 19 августа. Там будут ливни и грозы, однако температура снизится всего на несколько градусов.

Температурные рекорды в эти дни

16 августа в 2008 году была максимальная температура за все время наблюдений в Харькове – 36,9 градуса. А вот минимальный показатель был еще в 1955 году – 7,7 градуса.

17 августа самую высокую температуру фиксировали также в 2008 году – 36 градусов. А вот ниже всего столбик харьковских термометров в этот день опускался в 1997 до 8,6°.

Прогнозы немного отличаются

Следует отметить, что данные регионального и всеукраинского Гидрометцентров немного различаются. В частности, Укргидрометцентр пишет, что максимальная возможная температура в эти дни – 33 градуса. А вот грозу прогнозируют там также на четверг, 19 августа.



Погода в Харькове 16 – 20 августа / Данные Укргидрометцентра