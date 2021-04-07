С субботы 10 апреля в Харькове усиливают карантин. Ограничения будут касаться работы заведений питания, непродовольственных магазинов и школ.

Пока речь не идет о полном локдауне и жестких ограничениях. Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

Кстати В красной зоне разрешили работу химчисток и торговлю садовым материалом

Карантин в Харькове: какие новые ограничения

Власти Харькова собираются действовать на опережение и не допустить значительного обострения ситуации. Как рассказал Терехов, из-за этого вводят определенные ограничения, которые будут сдерживать контакты людей. Впрочем, пока это не строгие запреты красной зоны.

Какие ограничения введут в Харькове

Ограничат работу ресторанов, баров и кафе до 20:00.

Контроль на продовольственных рынках усилят: по соблюдению дистанций и масочного режима.

Непродовольственные магазины будут работать только до 20: 00.

Школьники 5–11 классов переходят на дистанционное обучение.

Начальная школа пока будет ходить на занятия офлайн.

Детские сады будут работать.

Метро и общественный транспорт будут работать в штатном режиме.

Важно! Сейчас в красной зоне карантина 10 областей: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.

Какова ситуация с коронавирусом в Харькове

В последние дни в Харьковской области фиксируют одни из самых больших показателей новых заражений COVID-19.

Количество новых случаев пересекает отметку в 1 тысячу. За сутки 6 апреля зафиксировали 1 017 случаев. Умерли 28 больных.

В то же время в области за минувшие сутки осуществили 560 прививок.

Всего с начала пандемии в области зафиксировали 111 826 случаев, 2 108 человек умерли, а 88 683 – побороли недуг.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / инфографика 24 канала