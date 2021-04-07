Харьков усиливает карантин: какие ограничения вводят
С субботы 10 апреля в Харькове усиливают карантин. Ограничения будут касаться работы заведений питания, непродовольственных магазинов и школ.
Источник:24 канал
Пока речь не идет о полном локдауне и жестких ограничениях. Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.
Кстати В красной зоне разрешили работу химчисток и торговлю садовым материалом
Карантин в Харькове: какие новые ограничения
Власти Харькова собираются действовать на опережение и не допустить значительного обострения ситуации. Как рассказал Терехов, из-за этого вводят определенные ограничения, которые будут сдерживать контакты людей. Впрочем, пока это не строгие запреты красной зоны.
Какие ограничения введут в Харькове
- Ограничат работу ресторанов, баров и кафе до 20:00.
- Контроль на продовольственных рынках усилят: по соблюдению дистанций и масочного режима.
- Непродовольственные магазины будут работать только до 20: 00.
- Школьники 5–11 классов переходят на дистанционное обучение.
- Начальная школа пока будет ходить на занятия офлайн.
- Детские сады будут работать.
- Метро и общественный транспорт будут работать в штатном режиме.
Какова ситуация с коронавирусом в Харькове
- В последние дни в Харьковской области фиксируют одни из самых больших показателей новых заражений COVID-19.
- Количество новых случаев пересекает отметку в 1 тысячу. За сутки 6 апреля зафиксировали 1 017 случаев. Умерли 28 больных.
- В то же время в области за минувшие сутки осуществили 560 прививок.
- Всего с начала пандемии в области зафиксировали 111 826 случаев, 2 108 человек умерли, а 88 683 – побороли недуг.
Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / инфографика 24 канала
Поделиться новостью