Харьков вплотную приблизился к коллапсу в больницах: заняты 90% COVID-коек

В больницах Харькова заняты уже 90% коек, выделенных для больных коронавирусом. Такую статистику зафиксировали состоянию на утро 27 сентября.

Неутешительную цифру обнародовал директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов. По его словам, из-за такой загруженности часть пациентов могут развозить по районным больницам.

Похоже Зоны карантина: в Украине больше нет "зеленых" областей

Сам город не справится

Хаустов отметил, что на Харьковщине действует единая госпитальная база относительно COVID-19. Следовательно, из-за резкого скачка заболеваемости власть будет вынуждена равномерно распределять пациентов по всем региональным больницах.

Заполнение сейчас больниц по городу Харькову – 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы,

– сказал глава областного Департамента здравоохранения.

Харьковчан будут везти туда, где свободно

Хаустов объяснил, что сейчас больницы на Харьковщине не делят по принципу "городская" или "областная". Ведь Минздрав разрешил лечить больных коронавирусом в 13 больницах региона, которые образуют единую базу.

Из-за вспышки COVID-19 несколько регионов могут "покраснеть"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что четыре области уже рискуют оказаться в "красной" карантинной зоне. Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской и Харьковской областях.