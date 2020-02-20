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      Харьков является лишь транзитом, – председатель Харьковской ОГА об эвакуации украинцев из Уханя

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      Пассажирский самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя сел в аэропорту Борисполя на дозаправку. Перед этим он более часа кружил между Днепром и Харьковом. По данным МВД, после Борисполя самолет отправится в Харьков. Туда уже съехались кареты "скорой помощи" и автобусы оперативно-спасательной службы.

      Но Харьков будет лишь транзитным пунктом, отметил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

      Важно! Эвакуация украинцев из Уханя: самолет кружит между Днепром и Харьковом

      "Я сразу вам сообщаю, если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является лишь транзитом. Далее людей будут перемещать. Куда – пока не известно", – подчеркнул Кучер.

      Он добавил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта. В то же время он подчеркнул, что все люди, находящиеся на борту, здоровы. Их проверили китайские и украинские врачи.

      Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше,
      – сказал Кучер.

      Смотрите видео: глава Харьковской ОГА рассказал о эвакуации украинцев из Уханя

      Посадку самолета утром ожидали в Харькове. На фото, которые опубликовала журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке, видно несколько карет "скорой" и автобусы оперативно-спасательной службы. На выезде к взлетной полосе стоят три "скорых", их экипаж в защитных костюмах.

      В аэропорту Харькова готовы встретить самолет / Фото: 24 канал (Анна Черненко); Татьяна Доцяк

      В то же время люди из городов, куда вероятно могут доставить украинцев из Китая, восприняли эту новость неоднозначно. Так, к примеру, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили. В Винниках 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами. Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин.

      Обратите внимание! Почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

      Что известно об эвакуации украинцев из Китая: главное

      • 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет в Украину. Пока не известно, где конкретно сядет борт. Перед посадкой в самолет китайские медики проверили состояние здоровья украинцев и иностранцев. Четырех людей не пустили на воздушное судно, на борт сели только здоровые.
      • После посадки самолет продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Известно, что люди, в том числе и члены экипажа и медики отправятся на двухнедельный карантин.
      • Через 14 дней эвакуированные смогут покинуть место карантина, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 SkyUp Возвращение украинцев из Китая Китай Здоровье Новости Харькова
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