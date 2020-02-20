Харьков является лишь транзитом, – председатель Харьковской ОГА об эвакуации украинцев из Уханя

Пассажирский самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя сел в аэропорту Борисполя на дозаправку. Перед этим он более часа кружил между Днепром и Харьковом. По данным МВД, после Борисполя самолет отправится в Харьков. Туда уже съехались кареты "скорой помощи" и автобусы оперативно-спасательной службы.

Но Харьков будет лишь транзитным пунктом, отметил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Важно! Эвакуация украинцев из Уханя: самолет кружит между Днепром и Харьковом

"Я сразу вам сообщаю, если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является лишь транзитом. Далее людей будут перемещать. Куда – пока не известно", – подчеркнул Кучер.

Он добавил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта. В то же время он подчеркнул, что все люди, находящиеся на борту, здоровы. Их проверили китайские и украинские врачи.

Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше,

– сказал Кучер.

Смотрите видео: глава Харьковской ОГА рассказал о эвакуации украинцев из Уханя

Посадку самолета утром ожидали в Харькове. На фото, которые опубликовала журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке, видно несколько карет "скорой" и автобусы оперативно-спасательной службы. На выезде к взлетной полосе стоят три "скорых", их экипаж в защитных костюмах.

В аэропорту Харькова готовы встретить самолет / Фото: 24 канал (Анна Черненко); Татьяна Доцяк

В то же время люди из городов, куда вероятно могут доставить украинцев из Китая, восприняли эту новость неоднозначно. Так, к примеру, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили. В Винниках 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами. Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин.

Обратите внимание! Почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

Что известно об эвакуации украинцев из Китая: главное