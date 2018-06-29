Харьков накрыла мощная песчаная буря: появилось видео

В четверг, 28 июня, в Харькове сильный ветер вызвал мощную песчаную бурю, которая является аномальным для украинских городов явлением.

Соответствующее видео обнародовали в сообществе "Успешный Харьков" в Facebook.

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На кадрах видно, как в переулке Короленко и в начале Московского проспекта сильный ветер поднимает в воздух песок и превращает улицу в арену для съемок фильма ужасов.



В сети необычное явление вызвало бурную реакцию.



"Картина – судный день!", "Можно снимать кино о заброшенном городе", – комментируют пользователи.



Некоторые из них заметил, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, то песка в городе "будет по колено".