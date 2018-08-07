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Харьков примет матчи женской Лиги Чемпионов: расписание игр и онлайн-трансляция

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Матчи женской Лиги Чемпионов состоятся в Харькове
Матчи женской Лиги Чемпионов состоятся в Харькове

С 7 по 13 августа в Харькове будут проходить игры групповой стадии женской Лиги Чемпионов, где Украину представляет клуб "Жилстрой-1". Матчи будут доступны для просмотра онлайн.

Матчи группового раунда женской Лиги Чемпионов УЕФА с участием чемпиона Украины будут транслироваться на YouTube-канале Kharkov Sport и на телеканале Xsport. А также на сайте телеканала Xsport.

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С расписанием матчей вы можете ознакомиться ниже.

7 августа. 11:00. Олимпия – Кардифф Мет
7 августа. 17:00. Жилстрой-1 – Биркиркара
10 августа. 11:00. Олимпия – Биркиркара
10 августа. 17:00. Кардифф Мет – Жилстрой-1
13 августа. 18:00 Биркиркара – Кардифф Мет
13 августа. 18:00. Жилстрой-1 – Олимпия

Стоит отметить, что пять матчей состоятся в селе Веселая на базе "Металлист", а шестая игра между "Жилстрой-1" и "Олимпией" – на ОСК "Металлист" в Харькове.

В целом в женской Лиге Чемпионов-2018/19 по футболу примут участие 60 клубов, представляющих 48 национальных ассоциаций. 20 коллективов получили прямую путевку в 1/16 финала. Это представители восьми ассоциаций с наивысшим рейтингом (по два клуба), а также чемпионы стран, которые занимают в рейтинге места с 9-го по 12-ое.

Остальные 12 участников 1/16 финала будут определены в отборочном раунде (групповой этап), который пройдет с 7-го по 13 августа на полях 10-ти клубов. 40 коллективов будут разбиты на четверки, а пропуска в стадии плей-офф получат победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места.

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Финал женской Лиги чемпионов состоится 18 мая 2019 года на стадионе "Ференцварош" в Будапеште.

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Теги: Футбол Новости спорта Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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