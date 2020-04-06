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      Харьковчанам бесплатно раздадут миллион масок: кто и как сможет их получить

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      Миллион масок раздадут в Харькове бесплатно / unsplash.com

      Харьковский городской совет закупил для населения миллион медицинских масок. Из них 150 тысяч отдадут медикам, а все остальные раздадут обычному населению.

      Маски уже в городе, часть из них, а именно 150 тысяч штук, передают медикам в больницы. Остальные 850 тысяч будут раздавать уже с 7 апреля среди харьковчан, написал в своем телеграмме мэр Геннадий Кернес.

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      750 тысяч масок передадут через школы и детсады. Их получат родители, для детей и каждого члена семьи. Еще 100 тысяч будут распределены через территориальные центры социальной защиты. После власть Харькова будет договариваться еще о поставках 2 миллионов масок.

      Как отметил Кернес, городской совет также профинансировал покупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.

      Кроме того, за бюджетные деньги приобретут 9 специальных автомобилей для оперативных бригад. Они смогут проводить тестирование населения в разных районах города.

      Сейчас в Харькове подтвержден только один случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 2014 год в Харькове проживал 1 миллион 451 тысяча человек.

      Маски Харків
      Как использовать маску / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина Новости Харькова Геннадий Кернес
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