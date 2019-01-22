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      Харьковчане провели необычный флешмоб ко Дню Соборности Украины: интересные фото и видео

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      Мероприятия ко Дню Соборности в Харькове
      Мероприятия ко Дню Соборности в Харькове / 24 канал

      22 января в Украине празднуют День Соборности: по случаю столетия объединения Западноукраинской и Украинской народной республик в цепях единства объединяются жители едва ли не всех городов страны.

      В этот день в Харькове провели оригинальный флешмоб: создали цепь с вышитых полотенец.

      Читайте также: День Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в разных городах

      Мероприятие к столетию Воссоединения ЗУНР и УНР организовали члены всеукраинского общества "Просвита", которые были участниками первых цепей единства в Харькове еще в 1991 году.

      Инициаторы флешмоба рассказали, что некоторые полотенца с узорами, которые похожи на Петриковскую роспись, символизируют восточную Украину, а другие – с ромашками и маками – западную.

      Мы специально взяли два разных полотна: чтобы, когда мы свяжем их желто-голубым флагом, показать, что Украина едина,
      – отметила организатор акции Галина Куц.

      "Регионы нашей страны имеют разные полотенца, различные обереги, но именно в многообразии наше единство", – добавила она.

      День Соборності у Харкові
      Символическую акцию "Обереги Украины" провели возле памятника Тарасу Шевченко

      К слову, в мероприятиях по случаю празднования Дня Соборности в Харькове принял участие и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      День Соборності у Харкові
      Арсен Аваков во время празднования в Харькове

      Как празднуют День Соборности Украины в Харькове: смотрите видео

      Напомним, сотни людей в Киеве образовали живую цепь ко Дню Соборности. Киевляне символически объединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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