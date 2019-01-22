Харьковчане провели необычный флешмоб ко Дню Соборности Украины: интересные фото и видео

22 января в Украине празднуют День Соборности: по случаю столетия объединения Западноукраинской и Украинской народной республик в цепях единства объединяются жители едва ли не всех городов страны.

В этот день в Харькове провели оригинальный флешмоб: создали цепь с вышитых полотенец.

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Мероприятие к столетию Воссоединения ЗУНР и УНР организовали члены всеукраинского общества "Просвита", которые были участниками первых цепей единства в Харькове еще в 1991 году.

Инициаторы флешмоба рассказали, что некоторые полотенца с узорами, которые похожи на Петриковскую роспись, символизируют восточную Украину, а другие – с ромашками и маками – западную.

Мы специально взяли два разных полотна: чтобы, когда мы свяжем их желто-голубым флагом, показать, что Украина едина,

– отметила организатор акции Галина Куц.

"Регионы нашей страны имеют разные полотенца, различные обереги, но именно в многообразии наше единство", – добавила она.



Символическую акцию "Обереги Украины" провели возле памятника Тарасу Шевченко

К слову, в мероприятиях по случаю празднования Дня Соборности в Харькове принял участие и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



Арсен Аваков во время празднования в Харькове

Как празднуют День Соборности Украины в Харькове: смотрите видео

Напомним, сотни людей в Киеве образовали живую цепь ко Дню Соборности. Киевляне символически объединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки.