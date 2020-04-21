Харьковчане пытаются арендовать собак для прогулок: что им отвечают в приюте

Жители Харькова пытаются арендовать собак из приюта, чтобы гулять с ними в парках во время карантина. В приюте им отказывают, ведь карантин – не повод брать животное, чтобы через несколько недель вернуть его.

О попытках харьковчан арендовать собак рассказала пресс-секретарь КП "Центр обращения с животными" Ольга Голубева, сообщает "Укринформ".

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В течение последней недели нам позвонили более двух десятков горожан с предложением взять животное в аренду во время карантина,

– отметила Голубева.

По ее словам, харьковчане объясняют это тем, что убежищу придется меньше тратить на еду для животных. А они будут гулять с собаками в парках, ведь это разрешено условиями карантина.

Голубева отвечает, что "карантин – не повод брать на время животное из приюта, чтобы через две – три недели вернуть ее обратно".

Пресс-секретарь убежища объясняет, что животные, которые попадают к ним с улицы, находят в приюте покой. Когда собаку отдают хозяину – она к нему привязывается.

"Поэтому для собаки большой стресс снова вернуться в приют, не видеть людей, к которым она привыкла", – отметила женщина. И добавила, что в приюте помогают выбрать четвероногого друга на всю жизнь, не предоставляя его во временное пользование.

Что известно об убежище "Центр обращения с животными"?

Сейчас там живут более 100 собак и около 100 кошек. Сотрудники приюта регулярно выводят собак из вольеров. Коты же имеют собственную открытую площадку для прогулок.

Обратите внимание! Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать.



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