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      Харьковчане вышли на протест против выдачи России организаторов теракта в городе

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      Протест под Харьковской ОГА / hromadske.ua

      Под зданием Харьковской областной госадминистрации собрались более двухсот активистов. Они требуют, чтобы России в рамках обмена не выдавали подозреваемых в организации теракта в Харькове в 2015 году.

      В частности, под ОГА собрались представители "Нацкорпуса", "Правого сектора", "Фрайкора" и организации "традиции и порядок", сообщает "Громадське".

      К слову: Обмен экс-беркутовцев: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

      Активисты держат плакаты, в которых требуют не выдавать России убийц:

      • "Ненаказанное зло возвращается";
      • "Убийц детей не меняем";
      • "Не предайте погибших героев".

      Во-первых, преступники и террористы должны быть наказаны здесь, ведь это граждане Украины и они должны быть наказаны украинским судом. Зачем мы отдаем своих граждан России? Во-вторых, когда мы проводим такие обмены, как с Цемахом, мы таким образом как бы снимаем ответственность с России за агрессию,
      – рассказал участник акции Дмитрий Шевчук.

      Впрочем, пока достоверно не известно, есть ли подозреваемые в организации теракта в Харькове в списке на обмен. Об этом говорили адвокаты потерпевших.

      Акция протеста в Харькове: смотрите фото

      Что известно о теракте в Харькове?
      Террористический акт был совершен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли лишь 100 метров, как сработало взрывное устройство.

      В результате теракта погибли четверо людей, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Обмен пленными Протесты Теракт в Харькове Новости Харькова Новости Украины Новости политики
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