Харьковчане вышли на протест против выдачи России организаторов теракта в городе

Под зданием Харьковской областной госадминистрации собрались более двухсот активистов. Они требуют, чтобы России в рамках обмена не выдавали подозреваемых в организации теракта в Харькове в 2015 году.

В частности, под ОГА собрались представители "Нацкорпуса", "Правого сектора", "Фрайкора" и организации "традиции и порядок", сообщает "Громадське".

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Активисты держат плакаты, в которых требуют не выдавать России убийц:

"Ненаказанное зло возвращается";

"Убийц детей не меняем";

"Не предайте погибших героев".

Во-первых, преступники и террористы должны быть наказаны здесь, ведь это граждане Украины и они должны быть наказаны украинским судом. Зачем мы отдаем своих граждан России? Во-вторых, когда мы проводим такие обмены, как с Цемахом, мы таким образом как бы снимаем ответственность с России за агрессию,

– рассказал участник акции Дмитрий Шевчук.

Впрочем, пока достоверно не известно, есть ли подозреваемые в организации теракта в Харькове в списке на обмен. Об этом говорили адвокаты потерпевших.

Акция протеста в Харькове: смотрите фото

Что известно о теракте в Харькове?

Террористический акт был совершен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли лишь 100 метров, как сработало взрывное устройство.



В результате теракта погибли четверо людей, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.