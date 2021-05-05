Харьковчанин подал иск к ОАСК: требует уволить Степанова и дозу российского "Спутника V"
Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева с двумя требованиями. Они касаются Министерства здравоохранения Украины и министра Максима Степанова.
Источник:ОАСК
Сейчас судьи решают вопрос об открытии производства. Сейчас записей в судебном реестре по этому делу нет.
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Что требует харьковчанин
- Через суд он хочет "получить доступ" к российской вакцине "Спутник V".
- Мужчина считает, что Министерство здравоохранения должно принять меры для обеспечения заинтересованных граждан этим препаратом.
- Второе требование в судебном обращении касается самоотставки министра Максима Стапанова.
- Харьковчанин считает, что суд имеет полномочия заставить чиновника написать заявление о сложении полномочий.
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