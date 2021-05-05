Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева с двумя требованиями. Они касаются Министерства здравоохранения Украины и министра Максима Степанова.

Сейчас судьи решают вопрос об открытии производства. Сейчас записей в судебном реестре по этому делу нет. К теме Главный автор фейков по вакцинации – Россия, – Степанов Что требует харьковчанин Через суд он хочет "получить доступ" к российской вакцине "Спутник V".

Мужчина считает, что Министерство здравоохранения должно принять меры для обеспечения заинтересованных граждан этим препаратом.

Второе требование в судебном обращении касается самоотставки министра Максима Стапанова.

Харьковчанин считает, что суд имеет полномочия заставить чиновника написать заявление о сложении полномочий. Обратите внимание! Эффективность этой вакцины от COVID-19 не доказана. Но российский препарат "Спутник V" хотели бы выбрать только 23% украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.