Харьковчанин пришел с пистолетом на детскую площадку: фото

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который пришел на детскую площадку с предметом похожим на пистолет. Он был навеселе и вел себя агрессивно.
О задержании сообщили 11 июня. Это случилось на улице Гвардейцев Широнинцев.
К теме Стрелял в воздух и в землю: на Троещине в Киеве заметили полуголого мужчину с пистолетом
Подробнее об этом инциденте
- Полицейские роты ТОР получили ориентировку в радиоэфире.
- Им сообщили, что на детской площадке стоит мужчина с пистолетом.
- Когда правоохранители прибыли, оказалось, что злоумышленник пьян.
- С ним пытались установить контакт.
- Однако, мужчина вел себя агрессивно.
- Отмечают, что своим поведением он создавал опасность окружению.
- После задержания вызвали следственно-оперативную группу.
- На фото с места заметно, что в пистолете задержанного не было магазина с патронами.
Предмет похож на пистолет, который изъяли / Фото патрульной полиции Харьковской области