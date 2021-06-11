Харьковчанин пришел с пистолетом на детскую площадку: фото

11 июня 2021 , 16:23
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Источник:

Патрульная полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который пришел на детскую площадку с предметом похожим на пистолет. Он был навеселе и вел себя агрессивно.

О задержании сообщили 11 июня. Это случилось на улице Гвардейцев Широнинцев.

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Подробнее об этом инциденте

  • Полицейские роты ТОР получили ориентировку в радиоэфире.
  • Им сообщили, что на детской площадке стоит мужчина с пистолетом.
  • Когда правоохранители прибыли, оказалось, что злоумышленник пьян.
  • С ним пытались установить контакт.
  • Однако, мужчина вел себя агрессивно.
  • Отмечают, что своим поведением он создавал опасность окружению.
  • После задержания вызвали следственно-оперативную группу.
  • На фото с места заметно, что в пистолете задержанного не было магазина с патронами.


Предмет похож на пистолет, который изъяли / Фото патрульной полиции Харьковской области

Обратите внимание! В Харькове 9 июня заметили мужчину, который разгуливал с предметом, похожим на гранату. Очевидцы рассказали, что он угрожал детям взорвать ее. Правоохранители задержали злоумышленника и оказалось, что он ходил с боевой гранатой Ф-1.
Автор: Олександр Марчак