Харьковчанин Дмитрий Марченко написал в социальных сетях трогательное сообщение, в котором обращается к Илону Маску. Мужчина в отчаянии просит изобретателя сконструировать машину времени, чтобы он мог спасти свою жену от смерти. Женщина после родов умерла вследствие осложнений от коронавируса.

Жена Дмитрия – Алина умерла в роддоме 5 апреля, через несколько дней после того, как родила девочку. Медикам удалось спасти дитя, но жизнь женщины оборвалась.

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Что известно о письме

Письмо к Илону Маскe получилось очень искренним и сентиментальным. В нем можно увидеть как отчаяние с болью, так и сильную любовь мужа к своей жене.

У Дмитрия есть двое дочерей – старшей 5 лет, а младшей – всего несколько недель. Поэтому он выражает надежду, что Маск когда-нибудь изобретет машину времени, чтобы девочки могли расти с мамой, а она – видеть их взросление.

Я действительно нашел все, что ты делаешь, и я почти уверен, что ты – не с нашей планеты. Ты – тот человек, который однажды изобретет машину времени. Она очень мне нужна. У меня никогда не было возможности купить биткойны за 10 долларов. Однако, мне крайне нужна эта машина, чтобы иметь шанс оживить мою жену,

– пишет харьковчанин.

Коротко о смерти жены Дмитрия

По словам мужчины, Алина заболела коронавирусом после того, как они всей семьей посетили вечеринку. Это произошло на 8 месяце беременности.

Медики диагностировали у нее легочную недостаточность, поэтому решили сделать кесарево сечение.

Правда, женщине все же удалось родить здоровую девочку. Ее вес 3,4 килограмма. Вскоре ребенка выписали из больницы. И сейчас с ней все в порядке.

Однако сама роженица не смогла пережить последствий болезни. Ее состояние было тяжелым, и она умерла 5 апреля в 0:23 ночи. В момент смерти женщине был 31 год.

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