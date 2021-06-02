Харьковчанин сводит тату "Кернес жив" с лица: видео

Житель Харькова Евгений Ивашко решил свести татуировку с текстом "Кернес жив". Эта надпись была у него над бровью еще с декабря прошлого года.

Видео с сеанса сведения татуировки лазером блогер опубликовал 2 июня. Он сделал это в своем собственном инстаграме, где он подписан Panini_evgen.

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Почему парень решил свести татуировку – не сообщил. На ролике заметно, что надпись выжигается лазером довольно легко.

Это свидетельствует о том, что пигмент был не слишком глубоко в коже. Поэтому на удаление "Кернес жив" не понадобится много сеансов.

В подписи к видео житель Харькова был не слишком многословным. Он лишь написал "здесь могла быть ваша реклама", а также прорекламировал клинику, где помогают избавиться от татуировок.

Сведение татуировки "Кернес жив": видео из инстаграма Panini_evgen

Когда появилось это тату

Процесс создания татуировки с надписью на лице парень опубликовал в своем тиктоке. История получила огласку 23 декабря.

Таким образом Ивашко тогда решил увековечить память об умершем мэре Харькова. Однако, вероятно, это желание у него прошло.