Это произошло на улице Ахсарова, что в Шевченковском районе города. Мужчина планировал прыгнуть с 16 этажа.
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Задержали и передали медикам
Правоохранители поднялись на крышу дома и пытались установить диалог. Впоследствии они уговорили харьковчанина вернуться в дом.
Когда они постучали в дверь его квартиры, оказалось, что самоубийца не слишком приветлив. Мужчина встретил полицейских с топором в руках и хотел использовать его как оружие.
Поэтому им пришлось использовать силу и задержать злоумышленника. Ему не грозит уголовная ответственность. А вот принудительное лечение вполне возможно, поскольку мужчину сразу передали в руки медиков.
Немного похожий случай
15 августа в полицию Одессы обратилась женщина, которая жаловалась на постоянное домашнее насилие, от которого страдает. Она рассказала, что ее систематически бьет муж.
Когда правоохранители приехали, злоумышленник встретил их с военным ружьем в руках. Когда его задержали и передали следователям, оказалось, что ранее подозреваемый был спецназовцем.