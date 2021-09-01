Харьковчанин встретил с топором полицейских, которые приехали его спасать

В Харькове 31 августа в полицию обратились из-за мужчины, который хотел покончить с собой. Он сидел на карнизе балкона. Когда потенциального самоубийцу уговорили вернуться в дом, он встретил полицейских с топором.

Это произошло на улице Ахсарова, что в Шевченковском районе города. Мужчина планировал прыгнуть с 16 этажа.

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Задержали и передали медикам

Правоохранители поднялись на крышу дома и пытались установить диалог. Впоследствии они уговорили харьковчанина вернуться в дом.

Когда они постучали в дверь его квартиры, оказалось, что самоубийца не слишком приветлив. Мужчина встретил полицейских с топором в руках и хотел использовать его как оружие.

Поэтому им пришлось использовать силу и задержать злоумышленника. Ему не грозит уголовная ответственность. А вот принудительное лечение вполне возможно, поскольку мужчину сразу передали в руки медиков.

Немного похожий случай

15 августа в полицию Одессы обратилась женщина, которая жаловалась на постоянное домашнее насилие, от которого страдает. Она рассказала, что ее систематически бьет муж.

Когда правоохранители приехали, злоумышленник встретил их с военным ружьем в руках. Когда его задержали и передали следователям, оказалось, что ранее подозреваемый был спецназовцем.