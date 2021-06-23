"Перенервничала": харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницу

Студентка из Харькова, которая недавно попала в скандал из-за возмутительного видео об украинском языке, попала в больницу. Девушка говорит, что "перенервничала".
Сейчас Маргарита Мальцева якобы находится в больнице. На работе она взяла больничный отпуск.
Актуально На е*учем украинском языке, – студентка из Харькова отметилась заявлением о языке
Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже легче, сегодня без капельниц,
– заявила студентка.
Девушке угрожают увольнением с работы
Выяснилось, что студентка работает в Центре экстренной медицинской помощи. После публикации возмутительного видео, главный врач сказал, чтобы Мальцева писала заявление на увольнение. Он отметил, что сделает все, чтобы девушка не работала в больнице. Если она не хочет "уйти по-хорошему, то уйдет по статье о нарушении равноправия граждан".
"Россию и русский язык я ненавижу. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс, а потом говорите на любом языке. Путин – ху*ло, понимаете?" – возмутился врач.
Детали скандального видео харьковчанки
- Мальцева пожаловалась, что ей приходится писать курсовую работу на государственном языке, а не на русском. Мол, власть ущемляет ее права.
- Студентка жаловалась, что пишет работу "на е*учем украинском языке", а это – насилие над ее психикой и нервами. Она отметила, что лучше бы писала ее на английском.
- Впоследствии Мальцева заявила, что любит литературный украинский язык, а "не оскверненный людьми в Раде".