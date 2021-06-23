"Перенервничала": харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницу

Студентка из Харькова, которая недавно попала в скандал из-за возмутительного видео об украинском языке, попала в больницу. Девушка говорит, что "перенервничала".

Сейчас Маргарита Мальцева якобы находится в больнице. На работе она взяла больничный отпуск.

Актуально На е*учем украинском языке, – студентка из Харькова отметилась заявлением о языке

Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже легче, сегодня без капельниц,

– заявила студентка.

Девушке угрожают увольнением с работы

Выяснилось, что студентка работает в Центре экстренной медицинской помощи. После публикации возмутительного видео, главный врач сказал, чтобы Мальцева писала заявление на увольнение. Он отметил, что сделает все, чтобы девушка не работала в больнице. Если она не хочет "уйти по-хорошему, то уйдет по статье о нарушении равноправия граждан".

"Россию и русский язык я ненавижу. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс, а потом говорите на любом языке. Путин – ху*ло, понимаете?" – возмутился врач.

Детали скандального видео харьковчанки