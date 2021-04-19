В Харькове из-за конфликта и систематического избиения жена захотела проучить своего мужа. Для этого она наняла исполнителей, но те перестарались и нанесли 7 ножевых ранений. Мужчину удалось спасти. Московский суд признал харьковчанку виновной в этом преступлении.

В Едином реестре судебных решений 16 апреля опубликовали решение по делу 2018 года. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, но это наказание изменили испытательным сроком в 2 года.

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Что известно об инциденте

Мужчина подозревал свою жену в измене. Из-за ревности и конфликтов он оказывал физическое домашнее насилие – бил ее и детей. Женщина понимала, что остановить это самостоятельно не сможет, поскольку ее партнер имеет физическое превосходство. Тогда, как указано в документах дела, она "решила подобрать для его (преступления – 24 канал) реализации другое лицо".

Подозреваемая рассказала знакомому о домашнем насилии со стороны мужа и договорилась, что его "проучат". Зато пообещала компенсировать расходы. Но, как она заверила, у нее не было плана убивать своего мужа.

Как они реализовали замысел

В январе 2018 года двое мужчин приехали в Харьков, чтобы реализовать план по предварительной договоренности с женщиной.

Она дала исполнителям ключ от подъезда, чтобы они напали на него в тихом месте без свидетелей.

23 января жена сообщила им о том, что пара возвращается домой из ресторана на Салтовке.

Преступники дождались пару, а потом нанесли 7 ножевых ранений мужчине. Но медики смогли его спасти.

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Какое решение принял суд