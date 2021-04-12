Харьков с 11 апреля перешел в красную зону карантина. Однако горожане не восприняли новые ограничения и начали массово саботировать их. В частности, десятки нарушений выявили в общественном транспорте. Полиция начала выписывать протоколы, а водители покинули маршруты.

Об этом рассказал во время брифинга исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Он общался с журналистами 12 апреля.

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Подробнее о наказании маршрутчиков

По словам исполняющего обязанности мэра, полиция 11 апреля составила несколько десятков протоколов на автоперевозчиков. Все они были за нарушение карантинных ограничений.

В ответ на действия правоохранителей некоторые водители частных пассажирских автобусов начали сходить с маршрутов. Они боялись получить штраф 17 тысяч гривен.

Вчера, 11 апреля, я срочно собрал всех перевозчиков и руководство патрульной полиции. Мы вместе разработали четкий алгоритм действий,

– добавил Терехов

Какова ситуация во 2 день красной зоны

Секретарь горсовета также рассказал, что 12 апреля с транспортом Харькова уже проблем нет.

Все маршрутчики работают в штатном режиме.

Заполняемость у них лишь 50%.

Полиция продолжает следить за количеством пассажиров и соблюдением масочного режима в транспорте.



Правила различных зон карантина источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Обратите внимание! Несмотря на то, что начала действовать красная зона карантина, в Харькове заметили значительное скопление людей. Выявили нарушения и на городском рынке – он продолжил работать, несмотря на запрет. Больше о первом дне новых ограничений в городе – по ссылке.