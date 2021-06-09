Это случилось на улице Конотопской 8 июня. В полицию по этому ициденту обратились в половине 10 вечера.
К теме Хотел сделать селфи: в Красном парень вылез на крышу поезда и его ударило током
Что известно об этой трагедии
- Следователи установили, что девочка залезла на мост с 4 другими подростками.
- Им всем было от 13 до 14 лет.
- Она коснулась рукой линии электропередач.
- Как следствие, пострадавшую ударило током.
- Тогда она упала и приземлилась возле путей.
- Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- В полицию обратились медики, которых туда вызвали.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Этот инцидент расследуют, как несчастный случай.
Место трагедии после приезда правоохранителей / Фото Нацполиции