Это случилось на улице Конотопской 8 июня. В полицию по этому ициденту обратились в половине 10 вечера.

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Что известно об этой трагедии

Следователи установили, что девочка залезла на мост с 4 другими подростками.

Им всем было от 13 до 14 лет.

Она коснулась рукой линии электропередач.

Как следствие, пострадавшую ударило током.

Тогда она упала и приземлилась возле путей.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В полицию обратились медики, которых туда вызвали.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Этот инцидент расследуют, как несчастный случай.



Место трагедии после приезда правоохранителей / Фото Нацполиции

Обратите внимание! В Одесскую больницу 9 апреля привезли подростка, у которого были ожоги 90% поверхности тела. Он их получил, когда бегал по крыше поезда. Парень туда забрался, чтобы сделать селфи.