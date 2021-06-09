Это случилось на улице Конотопской 8 июня. В полицию по этому ициденту обратились в половине 10 вечера.

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Что известно об этой трагедии

  • Следователи установили, что девочка залезла на мост с 4 другими подростками.
  • Им всем было от 13 до 14 лет.
  • Она коснулась рукой линии электропередач.
  • Как следствие, пострадавшую ударило током.
  • Тогда она упала и приземлилась возле путей.
  • Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
  • В полицию обратились медики, которых туда вызвали.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Этот инцидент расследуют, как несчастный случай.

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Место трагедии после приезда правоохранителей / Фото Нацполиции