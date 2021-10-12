В Харькове 13 октября простятся с Миськом Барбарой

Мисько Барбара неожиданно ушел из жизни, что стало настоящим шоком как для поклонников "Мервого півня", так и для его родных. Прощаться с музыкантом и актером будут в среду, 13 октября.

Похоронят музыканта в Харькове. О дате и месте скорбной церемонии сообщила супруга умершего городская Светлана Олешко.

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Прощание с Миськом Барбарой

Церемония прощания с Михаилом Барбарой состоится 13 октября в Свято-Дмитровском храме, что на Полтавском шляхе, 44 в 13:30. Чин похорон будет правиться в 14:00. Похоронят певца на городском кладбище №2 в Харькове на улице Пушкинской, 102.



Похоронять Миська Барбару 13 октября в Харькове / изображение со страницы Светланы Олешко

Жена умершего отметила, что была рядом в последние минуты с Миськом. Он умер у себя дома.

, что Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове 14 ноября 1971 года. В 1989 году стал одним из основателей и фронтменом популярной группы "Мертвий Півень". В 1998 году переехал в Харьков, где играл в харьковском театре "Арабески".

Барбара умер дома. Ему внезапно стало плохо, и медики не смогли спасти музыканта. Он умер незадолго до юбилея – 14 ноября ему бы исполнилось 50 лет.

Полный текст публикации Светланы Олешко

Сердце Барбары перестало биться 11 октября 2021 года в 15.00. Это произошло у нас дома, в Харькове. Я была рядом.