Жертвой Даниила Редина стала Яна Криворучко. Во время рассмотрения дела в суде он не признал своей вины и не раскаялся в преступлении.
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Суд также принял решение о моральной компенсации
Кроме тюремного заключения, суд постановил выплатить семье убитой компенсацию. Как сообщила мать Яны – Жанна Криворучко, ее размер составляет – 1 миллион гривен.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали о деталях жуткого преступления. Следователи установили, что трагедия произошла в июне 2019 года – в овраге неподалеку Лысой горы.
Парень бил девушку по голове, а затем ранил ножом
Парень из-за конфликта со знакомой много раз ударил девушку по голове. Но этого ему оказалось недостаточно, злоумышленник еще добивал свою жертву ножом. После этого Редин похоронил Криворучко неподалеку от собственного дома, а затем перезахоронил.
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