В Харькове на 15 лет осудили юношу, который еще несовершеннолетним жестоко убил девушку

В 2019 году 16-летний юноша жестоко убил 26-летнюю девушку в Харькове. Спустя более чем 2 года после преступления суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы для уже совершеннолетнего злоумышленника.

Жертвой Даниила Редина стала Яна Криворучко. Во время рассмотрения дела в суде он не признал своей вины и не раскаялся в преступлении.

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Суд также принял решение о моральной компенсации

Кроме тюремного заключения, суд постановил выплатить семье убитой компенсацию. Как сообщила мать Яны – Жанна Криворучко, ее размер составляет – 1 миллион гривен.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали о деталях жуткого преступления. Следователи установили, что трагедия произошла в июне 2019 года – в овраге неподалеку Лысой горы.

Парень бил девушку по голове, а затем ранил ножом

Парень из-за конфликта со знакомой много раз ударил девушку по голове. Но этого ему оказалось недостаточно, злоумышленник еще добивал свою жертву ножом. После этого Редин похоронил Криворучко неподалеку от собственного дома, а затем перезахоронил.

Пока приговор не набрал еще силы. Идет срок, в который сторона защиты может его обжаловать.

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