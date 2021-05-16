Завалился в считанные секунды: в Харькове взорвали исторический элеватор – эффектное видео
В районе Южного вокзала в Харькове 16 мая демонтировали часть заброшенного элеватора. Здание высотой ориентировочно 60 метров взорвали.
Источник:Харьковский горсовет
Посмотреть на событие пришли почти сотня местных жителей. На месте элеватора построят жилой микрорайон.
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Как взрывали элеватор в Харькове
Нежилой дом взорвали в 10 утра 16 мая. Для безопасности перекрыли улицу Евгения Котляра, на которой расположено сооружение. Также коммунальщики остановили движение транспорта на час.
В комментарии "Суспільному" свое мнение относительно сноса здания высказал Валерий Арутюнов, председатель правления "Жилстрой-1", которая застроит территорию.
"Элеватор стоит в центре города и, честно говоря, не украшает наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц", – рассказал Валерий Арутюнов.
Он также добавил, что в течение месяца еще планируют взорвать меньшее здание.
В Харькове взорвали элеватор: смотрите видео
Что известно об элеваторе в Харькове
- Харьковский элеватор работал с 1900 года. За 13 лет появилось железнодорожное сообщение с элеватором, до 1950 года зерно свозили на телегах.
- До 1970 года предприятие называлось Мельзавод №1, а впоследствии объединилось с Крупзаводом №2, образовав Комбинат хлебопродуктов №2.
- В 1991 году мельницу остановили и взорвали. Новый так и не построили из-за нехватки денег.
- В 1995 году предприятие, которое отвечало за реконструкцию элеватора, стало банкротом.
- С середины 90-х годов элеватор не работает.
- С тех пор Харьковский элеватор стал одним из самых известных и масштабных заброшенных объектов города.
- О его демонтаже власти объявили осенью 2020 года.
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