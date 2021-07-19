Известно, что мужчина работает в одной из служб доставки. Даже после досадной кражи он не уволился, а продолжил работать.

Важно Я мгновенно заплакала, – какой ценный подарок курьер сделал для незнакомой семьи

Ежедневно он брал детский велосипед своей дочери, чтобы развозить заказы. Клиенты курьера заверили, что он добрый и вежливый человек. Такими же оказались и его коллеги.

Когда мужчины узнали о проблеме своего товарища, они скинулись и купили новый велосипед. К инициативе присоединились работники различных служб доставки. Вручали подарок на одной из парковок. На новенький транспорт с большими колесами они нацепили бантик.

Сначала курьер не понял, что происходит и был удивлен, но, увидев ключи от нового велосипеда, расцвел в улыбке. Мужчина сразу же проехался по стоянке – теперь работать ему будет хотя бы немножко легче.

В Харькове курьеру подарили новый велосипед: смотрите милое видео

Реакция соцсетей

Такой поступок вызвал огромное восхищение и уважение. Пользователи соцсетей благодарят мужчин, которые не остались равнодушными к чужой проблеме. Вот, что они пишут: