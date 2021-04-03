Массовые гуляния без масок и дистанции: в Харькове молодежь танцевала под Моргенштерна
Харьковская молодежь 2 апреля устроила массовое гуляние с музыкой и танцами. Концерт под открытым небом организовали возле Харьковского театра оперы и балета имени Николая Лысенко.
Источник:телеграм "ТРУХА"
Гуляния произошло на фоне рекордного количества больных COVID-19 в Украине. По классике жанра, молодежь была без защитных масок и не соблюдала социальную дистанцию.
Актуально "Очень тяжелые": в больнице Харькова в реанимации находятся 4 детей с COVID-19
На обнародованном в соцсетях видео видно, как несколько десятков человек танцуют почти вплотную друг к другу. Пользователи в Телеграме уже назвали такие действия "неадекватными", однако были и те, кто не видел в этом "ничего плохого".
Интерес вызвали и музыкальные предпочтения молодежи: они слушали восточные песни, а также рэп российского исполнителя Моргенштерна.
Гуляния молодежи в Харькове: смотрите видео
Поделиться новостью