Харьковская молодежь 2 апреля устроила массовое гуляние с музыкой и танцами. Концерт под открытым небом организовали возле Харьковского театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

Гуляния произошло на фоне рекордного количества больных COVID-19 в Украине. По классике жанра, молодежь была без защитных масок и не соблюдала социальную дистанцию.

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На обнародованном в соцсетях видео видно, как несколько десятков человек танцуют почти вплотную друг к другу. Пользователи в Телеграме уже назвали такие действия "неадекватными", однако были и те, кто не видел в этом "ничего плохого".

Интерес вызвали и музыкальные предпочтения молодежи: они слушали восточные песни, а также рэп российского исполнителя Моргенштерна.

Обратите внимание! Российский исполнитель Моргенштерн популярен среди украинцев, даже несмотря на то, что он неоднократно попадал в громкие скандалы. Так, к примеру, 8 декабря 2019 года он выступал в Одессе, хотя в городе тогда был официально объявлен день траура по поводу пожара в Одесском колледже. Во время концерта рэпер назвал траур "е**ной показухой".

Гуляния молодежи в Харькове: смотрите видео