Правоохранители отвели девочку в детский уголок в отделении полиции. Тем временем, другие силовики разыскали родителей ребенка.

Актуально В Харьковской области бабушка потеряла внука во время прогулки

Что известно об инциденте

  • В парке по улице Алчевских в Харькове работники ювенальной превенции заметили 3-летнюю девочку.
  • Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.
  • Одновременно с тем, мать и няня обратились в полицию из-за исчезновения ребенка.
  • Они признались, что упустили момент и оставили ребенка без присмотра.
  • На взрослых составили административный протокол.
  • Им могут сделать предупреждение или выписать штраф на сумму до 1 700 гривен.
  •  