Правоохранители отвели девочку в детский уголок в отделении полиции. Тем временем, другие силовики разыскали родителей ребенка.
Актуально В Харьковской области бабушка потеряла внука во время прогулки
Что известно об инциденте
- В парке по улице Алчевских в Харькове работники ювенальной превенции заметили 3-летнюю девочку.
- Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.
- Одновременно с тем, мать и няня обратились в полицию из-за исчезновения ребенка.
- Они признались, что упустили момент и оставили ребенка без присмотра.
- На взрослых составили административный протокол.
- Им могут сделать предупреждение или выписать штраф на сумму до 1 700 гривен.