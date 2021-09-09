Для того, чтобы увидеть ребенка, маме пришлось обращаться на горячую линию Минздрава и к юристам. Женщина не понимает, почему в Украине действуют "совковые" методы.

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Мама боролась с бюрократией 4 дня

Девочку привезли в больницу, где подключили ее к кислороду. Маме находиться там запретили, мол, посторонним нельзя. Однако Дарья провела все это время в больнице. Сначала она обратилась на горячую линию Минздрава, где рассказала, что ее не пускают к ребенку. Там заверили – это нормальная практика.

В то же время юристы, к которым мама ребенка обратилась после, сказали обратное – запретить посещать ребенка в реанимации никто не может.

В целом борьба матери с бюрократией заняла 4 дня, которые ее дочь Алиса провела в реанимации сама. Наконец, Дарье позволили увидеть ребенка. Однако лишь на 4 часа.

Вся эта борьба заняла 4 суток. 4 суток ребенок был без меня. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала,

– рассказала мама.

Девочку привязывали к кровати

Когда мама вышла из палаты, ребенок начал кричать, чтобы его не привязывали. Это вызвало у мамы возмущение.

Алиса рассказала, что врачи привязывали ее к больничной койке колготами. Медики объяснили это тем, что во время того, как ребенку ставили капельницы, он не должен двигаться.

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Женщина считает, что запрет быть вместе с родителями в реанимации является дикостью и психологическим насилием над детьми.

Обратите внимание! Согласно Гражданскому кодексу Украины, каждый, кто находится в больнице на стационаре, имеет право на допуск к нему медиков, членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса и адвоката.