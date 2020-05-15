В Харькове 4 патруля "обезвреживали" ребенка с игрушечным автоматом: видео

В Харькове правоохранители во главе со спецназовцев Виталием Лисинским задержали авто, в котором пассажир якобы имел с собой автомат и собирался стрелять по людям. Автомобиль обыскали: пассажиром оказался несовершеннолетний мальчик, который играл игрушечным автоматом, водитель – его отец.

Винуватець цієї ситуації – скандальний заступник командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Віталій Лисинський. Він вже неодноразово потрапляв у неоднозначні ситуації. Про це пише Police Control Ukraine.

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Саме він і прийняв іграшковий автомат у дитини в руках за справжню бойову зброю, і влаштував спецоперацію по захопленню автомобіля.

Як відбувалися події

14 травня в одному з автомобілів, який їхав по Московському проспекті, дитина гралася іграшковим автоматом. Втім, раптово автомобіль підрізала чорна Toyota Camry.

З іномарки вискочив Віталій Лисинський і напав на авто з дитиною, намагаючись витягнути звідти водія. Окрім того, спецпризначенець ще й викликав кілька екіпажів патрульної поліції на місце.

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Ті підбігли із табельною зброєю та допомогли витягти водія з автівки. Вони також обшукали автомобіль без понятих чи відповідної ухвали суду.

На місці була лише перелякана дитина з автоматом.

Як виявилось згодом, одіозний поліцейський їхав кудись у своїх справах і вирішив, що іграшковий автомат у руках дитини, який ніхто навіть у вікно не виставляв, – це справжній бойовий автомат та що водій разом з дитиною прямо з машини хотіли розстрілювати людей.



Іграшковий автомат, що став причиною "спецоперації" / Фото olice Control Ukraine

Після того, як "бойовий автомат" виявився дитячою іграшкою Лисинський швиденько втік з місця подій. При цьому намагався виправдатися і заявляв, що взагалі не є поліцейським.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту, за цим фактом призначене службове розслідування. У разі доведення провини Лисинського, його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Що відомо про Віталія Лисинського? У скандальні ситуації він потрапляє не вперше. У 2017 році Лисинський влаштиував стрілянину на ринку, бо посперечався з продавцем полуниці. До цього у квітні 2017 року на посту Пісочин він затягнув водія на пост та почав душити і бити його. За цими інцидентами теж призначали службові перевірки, однак у першому випадку порушень не помітили, а про другий – з часом "забули".



Віталій Лисинський раніше служив в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. У 2016 році він отримав квартиру від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Після подій у 2017-му й надалі рухався по службі. Зараз він заступник командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.