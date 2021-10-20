При каких обстоятельствах 6-летний ребенок проглотил ложку, не сообщают. Известно, что это произошло 18 октября. К счастью, обошлось без операции.

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С ребенком пока все хорошо

В Харькове ребенок случайно проглотил серебряную ложку. Родители быстро среагировали и отвезли его в детскую клиническую больницу №1. Медики обследовали пациентку и решили пока не делать операцию.

К счастью, уже ночью ложка вышла естественным путем. С ребенком пока все хорошо. Врачи призвали родителей следить за своими малышами и не давать им играть посторонними предметами.



В Харькове ребенок проглотил ложку / Фото из Фейсбука детской больницы

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