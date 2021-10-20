В Харькове 6-летний ребенок проглотил серебряную ложку
Источник:фейсбук Харьковской детской больницы №1
6-летний ребенок случайно проглотил серебряную ложку в Харькове. Родители сразу привезли его в детскую больницу. Там медики обследовали кишечник ребенка. Ложка впоследствии вышла сама без вмешательства врачей.
При каких обстоятельствах 6-летний ребенок проглотил ложку, не сообщают. Известно, что это произошло 18 октября. К счастью, обошлось без операции.
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С ребенком пока все хорошо
В Харькове ребенок случайно проглотил серебряную ложку. Родители быстро среагировали и отвезли его в детскую клиническую больницу №1. Медики обследовали пациентку и решили пока не делать операцию.
К счастью, уже ночью ложка вышла естественным путем. С ребенком пока все хорошо. Врачи призвали родителей следить за своими малышами и не давать им играть посторонними предметами.
В Харькове ребенок проглотил ложку / Фото из Фейсбука детской больницы
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- Деталь длиной примерно 7 сантиметров прошла практически через весь организм подростка.
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