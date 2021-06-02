Парень ведет борьбу с тяжелой болезнью. Но это не помешало в осуществлении его заветной мечты.

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31 мая Ростислав воплотил мечту в жизнь.

Он торжественно принес присягу вместе с коллегами, получил форму и жетон.

Вместе с несколькими экипажами полицейских отправился на свое первое патрулирование.

Правоохранители искренне верят, что парню удастся выздороветь, потому что он – настоящий боец.

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