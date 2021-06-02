В Харькове 9-летнего парня приняли в ряды патрульной полиции: видео

Патрульные полицейские Харьковской области осуществили мечту 9-летнего Ростислава Губина. Накануне Дня защиты детей его приняли в ряды правоохранителей.
Парень ведет борьбу с тяжелой болезнью. Но это не помешало в осуществлении его заветной мечты.
Еще одно доброе дело патрульных Растерянно бегали по улицам: во Львове патрульные спасли дикую утку с утятами – фото
Что известно о 9-летнем патрульном
- 31 мая Ростислав воплотил мечту в жизнь.
- Он торжественно принес присягу вместе с коллегами, получил форму и жетон.
- Вместе с несколькими экипажами полицейских отправился на свое первое патрулирование.
- Правоохранители искренне верят, что парню удастся выздороветь, потому что он – настоящий боец.
Как принимали юного патрульного: видео