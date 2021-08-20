Первый саммит проведут 23 августа накануне 30-й годовщины Независимости Украины. в сети опубликовали фото листовок.
Интересно Сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы: какие именно
Крым – это Украина!
На фото видны открытки с логотипом Крымской платформы, которые расклеили по всем уголкам Харькова. На сине-желтом фоне изображены патриотические надписи: "Крым – это Украина!", "Остановим агрессора!", "Агрессия РФ – угроза для Европы".
В Харькове активисты расклеили листовки к Крымской платформе / Фото 24 канала
Неизвестно, кто из активистов расклеил листовки. Однако, очевидно, это сделали целенаправленно к первому саммиту Крымской платформы.
Что известно о Крымской платформеИнициатива создания Крымской платформы принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Главная цель мероприятия – поднять на международный уровень вопрос о деоккупации Крыма. Первый саммит проведут 23 августа на День Государственного флага. Вопросы будут рассматривать на 4 тематических панелях.
Кроме Украины, участие в мероприятии примут 45 стран мира. Также на саммите будут присутствовать представители многих международных организаций, среди них – НАТО, Европейская комиссия, Совет Европы, ГУАМ.