Неизвестные активисты в Харькове расклеили карточки к Крымской платформе. Их разместили на магазинах, домах, установили баннеры. На листовках написано несколько патриотических лозунгов.

Первый саммит проведут 23 августа накануне 30-й годовщины Независимости Украины. в сети опубликовали фото листовок.

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Крым – это Украина!

На фото видны открытки с логотипом Крымской платформы, которые расклеили по всем уголкам Харькова. На сине-желтом фоне изображены патриотические надписи: "Крым – это Украина!", "Остановим агрессора!", "Агрессия РФ – угроза для Европы".

В Харькове активисты расклеили листовки к Крымской платформе / Фото 24 канала

Неизвестно, кто из активистов расклеил листовки. Однако, очевидно, это сделали целенаправленно к первому саммиту Крымской платформы.