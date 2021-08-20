В Харькове активисты расклеили листовки к Крымской платформе

20 августа 2021 , 15:21
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Источник:

24 канал

Неизвестные активисты в Харькове расклеили карточки к Крымской платформе. Их разместили на магазинах, домах, установили баннеры. На листовках написано несколько патриотических лозунгов.

Первый саммит проведут 23 августа накануне 30-й годовщины Независимости Украины. в сети опубликовали фото листовок.

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Крым – это Украина!

На фото видны открытки с логотипом Крымской платформы, которые расклеили по всем уголкам Харькова. На сине-желтом фоне изображены патриотические надписи: "Крым – это Украина!", "Остановим агрессора!", "Агрессия РФ – угроза для Европы".

В Харькове активисты расклеили листовки к Крымской платформе / Фото 24 канала

Неизвестно, кто из активистов расклеил листовки. Однако, очевидно, это сделали целенаправленно к первому саммиту Крымской платформы.

Что известно о Крымской платформе

Инициатива создания Крымской платформы принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Главная цель мероприятия – поднять на международный уровень вопрос о деоккупации Крыма. Первый саммит проведут 23 августа на День Государственного флага. Вопросы будут рассматривать на 4 тематических панелях.

Кроме Украины, участие в мероприятии примут 45 стран мира. Также на саммите будут присутствовать представители многих международных организаций, среди них – НАТО, Европейская комиссия, Совет Европы, ГУАМ.
Автор: Марта Кушка