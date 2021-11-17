Следует отметить, что водитель почти до самого столкновения, вероятно, даже не планировал тормозить. В сети обнародовали сразу несколько видео этой аварии.

Актуально Смертельное ДТП с детьми в Днепре: водитель Peugeot приговорена к 4 годам тюрьмы

Все закончилось достаточно хорошо

Это произошло примерно в 14:40 на улице Пушкинской. К счастью, парень выжил и после аварии самостоятельно пошел к тротуару.

Момент наезда на школьника в Харькове: смотрите видео

На записях заметно, что потерпевший увидел авто и хотел побежать обратно. Однако он просто не успел это сделать.

Автомобиль сбил школьника на переходе: смотрите видео

Последняя громкая авария в Харькове

11 ноября автомобиль Toyota Land Cruise сбил двух 13-летних детей, которые в тот момент возвращались из школы. В результате жесткого столкновения девочку отбросило в сторону. А вот парень попал под передний бампер и авто протянуло его еще 10 метров.

В крови водителя обнаружили метадон, поэтому за это ДТП ему "светит" от 3 до 8 лет тюрьмы. Суд назначил залог мужчине в размере лишь 340 тысяч гривен, но правоохранители попросили увеличить сумму до 10 миллионов. Это объяснили возможностью побега подозреваемого.