Об этом сообщили журналистам в патрульной полиции Харьковской области. Авария случилась примерно в 20 часов 4 июля.

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Внедорожник врезался в аптеку: видео телеграма ХС

Едва не разбил дверь

В результате этой аварии никто не пострадал.

На фото с места видно, что авто врезалось в стену возле двери.

Хоть их стекло было очень близко, оно осталось невредимым.

У Suzuki сильно повредилась передняя часть корпуса.

Повреждения у мусоровоза – не сообщили.

На месте работали правоохранители.



Патрульный осматривает внедорожник, который врезался в мусоровоз / Фото телеграма ХС

Что грозит водителю

Патрульные составили на водителя протокол по статье о нарушении правил дорожного движения. Штраф по ней – 850 гривен.

Обратите внимание! На Александровском проспекте в Харькове утром, 4 июля, произошло ДТП с участием трех авто. Под колеса одного из них попала женщина. Виновник аварии вел себя неадекватно и имел признаки опьянения.