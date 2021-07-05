Об этом сообщили журналистам в патрульной полиции Харьковской области. Авария случилась примерно в 20 часов 4 июля.

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Внедорожник врезался в аптеку: видео телеграма ХС

Едва не разбил дверь

  • В результате этой аварии никто не пострадал.
  • На фото с места видно, что авто врезалось в стену возле двери.
  • Хоть их стекло было очень близко, оно осталось невредимым.
  • У Suzuki сильно повредилась передняя часть корпуса.
  • Повреждения у мусоровоза – не сообщили.
  • На месте работали правоохранители.

Врізався у Сміттєвоз позашляховик в Харкові
Патрульный осматривает внедорожник, который врезался в мусоровоз / Фото телеграма ХС

Что грозит водителю

Патрульные составили на водителя протокол по статье о нарушении правил дорожного движения. Штраф по ней – 850 гривен.