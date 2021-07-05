В Харькове внедорожник столкнулся с мусоровозом и влетел в аптеку: видео
5 июля 2021 , 18:48Читати новину українською
Источник:Newsroom
На улице Пушкинская в Харькове внедорожник Suzuki устроил ДТП с мусоровозом Hidro-Mak. После этого он въехал в стену аптеки.
Об этом сообщили журналистам в патрульной полиции Харьковской области. Авария случилась примерно в 20 часов 4 июля.
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Внедорожник врезался в аптеку: видео телеграма ХС
Едва не разбил дверь
- В результате этой аварии никто не пострадал.
- На фото с места видно, что авто врезалось в стену возле двери.
- Хоть их стекло было очень близко, оно осталось невредимым.
- У Suzuki сильно повредилась передняя часть корпуса.
- Повреждения у мусоровоза – не сообщили.
- На месте работали правоохранители.
Патрульный осматривает внедорожник, который врезался в мусоровоз / Фото телеграма ХС
Что грозит водителю
Патрульные составили на водителя протокол по статье о нарушении правил дорожного движения. Штраф по ней – 850 гривен.Обратите внимание! На Александровском проспекте в Харькове утром, 4 июля, произошло ДТП с участием трех авто. Под колеса одного из них попала женщина. Виновник аварии вел себя неадекватно и имел признаки опьянения.