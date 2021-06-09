Автомобили столкнулись на перекрестке Халтурина и проспекта Льва Ландау. Это произошло примерно в полдень 9 июня.

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Что известно об этой аварии

На фото очевидцев заметно, что в киоск въехал автомобиль Volkswagen Golf. У него ливийский номерной знак. Однако были ли в нем именно иностранцы – пока не сообщают.



Задняя часть автомобиля, который въехал в табачный киоск / Фото телеграм-канала "Харьков live"

На видео момента аварии видно, что столкнулись лишь два автомобиля. Вероятно, это произошло из-за несоблюдения дистанции. Один въехал в багажник другого на большой скорости.

Момент аварии на Льва Ландау в Харькове: видео телеграм-канала ХС

Также они задели передний бампер красного Chevrolet. Он в этот момент поворачивал на другую улицу.

Последствия столкновения авто с табачным киоском в Харькове: видео телеграм-канала "Харьков live"

Местный телеграм-канал "Харьков live" сообщил, что скорая забрала 4 пострадавших в результате аварии. Пока неизвестно, в каком они состоянии.



Дверца авто, которое въехало в табачный киоск / Фото телеграм-канала "СТО Харьков"

Правоохранители пока никак не прокомментировали эту аварию. Журналисты 24 канала пытались связаться с отделом коммуникации полиции Харьковской области. Однако там не поднимают трубку.

Обратите внимание! Сотрудник Измаильского отдела полиции разнес на автомобиле пограничный пункт пропуска. Инцидент произошел в Болградском районе Одесской области вечером 3 июня. СМИ сообщили, что мужчина был пьян.