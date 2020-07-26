Вблизи автомойки на улице Глебовской в Харькове 26 июля произошел взрыв гранаты. К счастью, никто не пострадал. Полиция расследует инцидент.

К полицейским в 12:40 26 июля поступило сообщение о разбитых окнах и поврежденном фасаде в здании автомойки по улице Глебовская, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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Обнаружил повреждения владелец мойки. На место инцидента прибыли правоохранители. Они установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.



В Харькове возле автомойки взорвалась граната / Фото Нацполиции

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.



К счастью, никто не пострадал / Фото Нацполиции

На Глебовской в Харькове взорвалась граната: смотрите карту