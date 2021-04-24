В Харькове ночью 24 апреля на автомобильной стоянке вспыхнул пожар. В результате загорелись 4 машины.

Инцидент произошел на улице Солнечной Немышлянского района. Туда сразу двинулись пожарные.

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Что известно о пожаре

Когда спасатели прибыли, пламенем были охвачены сразу 4 авто на общей площади 50 квадратных метров:

3 Мersedes-Benz Sprinter,

Ford Transit.

Кроме того, было повреждено правое заднее крыло трактора JCB. Локализовать огонь удалось в 02:03. Через час пожар ликвидировали. Причины возгорания еще не установили.

Кстати, в сети публикуют видео с автостоянки во время пожара.

Есть пострадавший

В результате пожара пострадал стажер. Мужчину 1972 года рождения забрали в больницу. У него ожоги лица и рук.

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