В Харькове на автостоянке сгорели 4 машины: есть пострадавший
В Харькове ночью 24 апреля на автомобильной стоянке вспыхнул пожар. В результате загорелись 4 машины.
Источник:ГСЧС
Инцидент произошел на улице Солнечной Немышлянского района. Туда сразу двинулись пожарные.
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Что известно о пожаре
Когда спасатели прибыли, пламенем были охвачены сразу 4 авто на общей площади 50 квадратных метров:
- 3 Мersedes-Benz Sprinter,
- Ford Transit.
Кроме того, было повреждено правое заднее крыло трактора JCB. Локализовать огонь удалось в 02:03. Через час пожар ликвидировали. Причины возгорания еще не установили.
Кстати, в сети публикуют видео с автостоянки во время пожара.
Есть пострадавший
В результате пожара пострадал стажер. Мужчину 1972 года рождения забрали в больницу. У него ожоги лица и рук.
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