Водителя-нарушителя остановили на улице Льва Ландау. Патрульные попросили его показать документы, которые дают право управлять автомобилем.
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Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению
Во время проверки документов правоохранители обнаружили, что документ сфальсифицирован. Кроме того, оригинал принадлежит не человеку, которого поймали, а его брату-близнецу.
Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли,
– говорится в сообщении.
На этот инцидент уже отреагировали пользователи сети.
Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению / Телеграм "Труха"
Реакция сети на ситуацию
В комментариях люди по-разному пишут о ситуации, в основном шутят, что возможности близнецов стоит использовать.
- Двух нужно привлекать к ответственности.
- Я знал Колю и Вову. Но Вова потом все-таки разозлился и права себе купил.
- Интересно, как личность установили на месте.
- Близнецов нельзя разлучать.
- А что Коля и Вова под одними правами ездить по очереди не могли, брат все-таки. Зачем подделывать, если близнецы.
- Что здесь такого, их природа наделила такой способностью. Нужно пользоваться.
- Возможно, сдавал на права Вова, а выдали их Коле. Теперь ездит Вова.