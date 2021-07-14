Схема работала: в Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению

В Харькове правоохранители задержали водителя, который управлял автомобилем, используя чужое водительское удостоверение. Выяснилось, что злоумышленник подделал документ, оригинал которого принадлежит его брату-близнецу.

Водителя-нарушителя остановили на улице Льва Ландау. Патрульные попросили его показать документы, которые дают право управлять автомобилем.

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Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению

Во время проверки документов правоохранители обнаружили, что документ сфальсифицирован. Кроме того, оригинал принадлежит не человеку, которого поймали, а его брату-близнецу.

Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли,

– говорится в сообщении.

На этот инцидент уже отреагировали пользователи сети.



Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению / Телеграм "Труха"

Реакция сети на ситуацию

В комментариях люди по-разному пишут о ситуации, в основном шутят, что возможности близнецов стоит использовать.