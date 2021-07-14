Схема работала: в Харькове братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению

14 июля 2021 , 18:16
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Источник:

телеграм "Труха"

В Харькове правоохранители задержали водителя, который управлял автомобилем, используя чужое водительское удостоверение. Выяснилось, что злоумышленник подделал документ, оригинал которого принадлежит его брату-близнецу.

Водителя-нарушителя остановили на улице Льва Ландау. Патрульные попросили его показать документы, которые дают право управлять автомобилем.

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Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению

Во время проверки документов правоохранители обнаружили, что документ сфальсифицирован. Кроме того, оригинал принадлежит не человеку, которого поймали, а его брату-близнецу.

Подделал права брата-близнеца. Под одним номером водительского ездили два брата. Только один Вова, а другой Коля. Липовые права изъяли,
– говорится в сообщении.

На этот инцидент уже отреагировали пользователи сети.


Братья-близнецы ездили по одному водительскому удостоверению / Телеграм "Труха"

Реакция сети на ситуацию

В комментариях люди по-разному пишут о ситуации, в основном шутят, что возможности близнецов стоит использовать.

  • Двух нужно привлекать к ответственности.
  • Я знал Колю и Вову. Но Вова потом все-таки разозлился и права себе купил.
  • Интересно, как личность установили на месте.
  • Близнецов нельзя разлучать.
  • А что Коля и Вова под одними правами ездить по очереди не могли, брат все-таки. Зачем подделывать, если близнецы.
  • Что здесь такого, их природа наделила такой способностью. Нужно пользоваться.
  • Возможно, сдавал на права Вова, а выдали их Коле. Теперь ездит Вова.
Автор: Олег Терещенко