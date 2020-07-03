В Харькове с 3 июля частично усилили карантинные ограничения. В частности, изменения касаются массовых собраний и заведений общественного питания.

В Харькове не разрешили массовые собрания

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, информирует NewsRoom Kharkiv.

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Какие ограничения ввели с 3 июля:

запретили проведение массовых мероприятий количеством более 10 человек;

запретили функционирование заведений общественного питания без летних площадок или площадью до 50 квадратных метров;

рекомендовано ограничить время работы заведения до 22:00.

За выполнением решения комиссии будет следить полиция.

Какова ситуация с коронавирусом на Харьковщине

По состоянию на 3 июля в Харьковской области обнаружили 2 255 случаев коронавируса, из них 87 – летальные, 1 167 больных выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 48 человек.

Всего в Украине зарегистрировано 46 763 случая коронавируса, 1 212 человек умерли, выздоровели 20 558.